Драматурга Светлану Петрийчук* этапировали в колонию

Драматург Светлана Петрийчук*, осужденная по делу об оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ) в спектакле "Финист – Ясный Сокол", этапирована в исправительную колонию, об этом 11 февраля пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

По словам защитника, Петрийчук этапировали из СИЗО-6, однако, в какую именно колонию она поедет, он не уточнил.

В июле 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Петрийчук* и режиссера Евгению Беркович** к шести годам колонии по обвинению в публичном оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ). Суд также запретил им администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет. Причиной для возбуждения дела стал спектакль "Финист – Ясный Сокол", рассказывающий о женщинах, вступавших в отношения с представителями радикального ислама.

В конце декабря Апелляционный военный суд пересмотрел приговор и смягчил его: Петрийчук* окончательно назначили 5 лет 10 месяцев колонии, а Беркович** – 5 лет 7 месяцев.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что режиссера Евгению Беркович** тоже этапировали в колонию из СИЗО. Сейчас она находится в исправительной колонии №3 в Костромской области.

*Росфинмониторинг внес Светлану Петрийчук в список террористов и экстремистов

**Росфинмониторинг внес Евгению Беркович в список террористов и экстремистов

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы