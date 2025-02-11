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Новости 15:17

В Петербурге запустили новые модели трамваев и троллейбусов

фото ЗакС политика В Петербурге запустили новые модели трамваев и троллейбусов

В Северной столице начали курсировать новые модели электротранспорта, об этом 11 февраля рассказал губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.

На маршрут №55 вышел двухкабинный трамвай "Поларис", рассчитанный на 288 пассажиров. У него по пять дверей с каждой стороны, что должно ускорить посадку и высадку пассажиров.

Кроме того, город получил троллейбус "Синара" с запасом автономного хода до 30 километров. Это позволит транспорту двигаться там, где нет контактной сети, расширяя охват маршрутов.

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Беглов уточнил, что обновление электротранспорта в Петербурге продолжится: до конца года на линии выйдут 92 новых троллейбуса и 61 трамвай различных моделей.

Напомним, что в апреле 2024 года умный трамвай "Довлатов" наехал на пешеходов недалеко от станции метро "Приморская". В результате произошедшего погибла петербурженка. В Горэлектротрансе тогда заявили, что у транспорта были проблемы с тормозами.

Фото: Telegram-канал Александра Беглова


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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