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Новости 10:34

ВНИИБ не получит особого статуса после принятия законопроекта об охранных зонах

фото ЗакС политика ВНИИБ не получит особого статуса после принятия законопроекта об охранных зонах

Здание ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности, расположенное в Выборгском районе, не получит охранного статуса после принятия новой редакции закона об охранных зонах, сообщил представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко 12 февраля во время презентации документа, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Вопрос о будущем ВНИИБ задала лидер фракции КПРФ Ирина Иванова

Градозащитники из инициативной группы ранее обращалась к чиновникам с просьбой наделить здание охранным статусом в рамках обсуждения законопроекта о корректировке охранных зон

Напомним, активисты уже несколько лет выступают против сноса здания. Защитники здания неоднократно проводили собрания возле дома, а также дежурили возле объекта, отслеживая передвижения строительной техники. Также состояние ВНИИБ неоднократно становился поводом для судебных разбирательств. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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