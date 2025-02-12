ВНИИБ не получит особого статуса после принятия законопроекта об охранных зонах

Здание ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности, расположенное в Выборгском районе, не получит охранного статуса после принятия новой редакции закона об охранных зонах, сообщил представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко 12 февраля во время презентации документа, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Вопрос о будущем ВНИИБ задала лидер фракции КПРФ Ирина Иванова.

Градозащитники из инициативной группы ранее обращалась к чиновникам с просьбой наделить здание охранным статусом в рамках обсуждения законопроекта о корректировке охранных зон.

Напомним, активисты уже несколько лет выступают против сноса здания. Защитники здания неоднократно проводили собрания возле дома, а также дежурили возле объекта, отслеживая передвижения строительной техники. Также состояние ВНИИБ неоднократно становился поводом для судебных разбирательств.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру