Фигурантов дела о подрыве опоры ЛЭП приговорили к 23 годам заключения

Первый Западный окружной военный суд приговорил Александра Майструка* и Эдуарда Усатенко**, обвиняемых в попытке подрыва опор ЛЭП Ленинградской и Калининской атомных электростанций, к 23 годам лишения свободы и штрафу в 900 тысяч рублей, сообщила в своем telegram-канале глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Первые 5 лет своего наказания осужденные проведут в тюрьме, после чего их переведут в исправительную колонию строгого режима.

Суд признал Майструка* и Усатенко** виновными в прохождении обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности (ст. 281.2 и ст. 205.3 УК РФ). Это первое подобное дело в истории этого суда. Помимо этого, обоих фигурантов также признали виновными в незаконном приобретении, хранении, перевозке оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, а также взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), контрабанде взрывных устройств (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ), в диверсии и теракте (пп. а,б ч. 2 ст. 281 УК РФ и пп. а,в ч. 2 ст. 205 УК РФ) и покушении на их совершение.

По версии следствия, обвиняемые, входя в диверсионно-террористическую группу Службы внешней разведки Украины, незадолго до Дня Победы в 2023 году планировали подорвать более 30 опор ЛЭП. В итоге злоумышленники смогли подорвать только одну опору ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заминировать еще четыре. На Калининской АЭС им удалось заложить самодельные взрывные устройства еще под семь опор. Общий ущерб, причиненный их действиями, составил 10,8 млн рублей. По решению суда с фигурантов эта сумма будет взыскана в полном объеме.

Напомним, что во время первого заседания по делу 30 октября 2024 года обвиняемые признали свою вину.

*Александр Майструк внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов

** Эдуард Усатенко внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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