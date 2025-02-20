Максим Воронин вновь избран главой Молодёжной избирательной комиссии Петербурга

В четверг, 20 февраля, состоялось первое заседание второго состава Молодежной избирательной комиссии Петербурга, на котором глава Горизбиркома Максим Мейксин вручил удостоверения новым членам совещательного органа. Большинством голосов председателем МИК вновь избран Максим Воронин, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Воронина выдвинула на этот пост Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Он был единственным кандидатом. Проголосовали единогласно.

Воронин возглавлял молодежную комиссию первого созыва. Также он был избран председателем Союза Молодежных избирательных комиссий. В сентябре 2024 года он был избран депутатом МО "№72", был назначен на пост заместителя главы муниципального совета.

Всего в комиссию вошло 14 человек. Из парламентских партий своих представителей в МИК имеют "Единая Россия", "Новые люди", а также ЛДПР и КПРФ. "Яблочников" и "справедливороссов" в новом созыве не оказалось (в прошлом их не было тоже). Также часть членов были выдвинуты вузами, территориальными избирательными комиссиями и общественными организациями.

Как объясняют в ГИК, основная задача Молодежной избирательной комиссии заключается в повышении правовой культуры и привлечении молодежи к избирательным процессам. В рамках своих полномочий МИК принимает участие в различных мероприятиях, посвященных электоральным вопросам. Комиссия существует с 2023 года. Представители прошлого созыва, например, принимали участие в федеральных конкурсах, проводимых ЦИК, а также следили за ходом голосования за границей в статусе международных наблюдателей.

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру