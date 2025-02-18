ГИК предложил главу Молодежного избиркома на новый срок

Новый состав Молодежной избирательной комиссии 2025-2027 годов был утвержден во время заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 18 февраля. Список членов МИКа опубликовал в своем Telegram-канале глава Горизбиркома Максим Мейксин. Предыдущий глава МИКа Максим Воронин вошел в ее новый состав и вновь предложен на пост руководителя органа.

Максим Воронин, занимавший пост главы предыдущей МИК, вошел в ее новый состав по предложению Горизбиркома. В 2023 году Воронин был направлен от Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики.

ГИК также выдвинул кандидатуру Воронина на пост председателя Молодежной комиссии. Помимо петербургской МИК, Воронин возглавляет Союз молодежных избирательных комиссий России, а также занимает должность заместителя главы МО № 72.

"Уверен, что Максиму удастся сохранить высокий уровень работы, заданный в предыдущие два года", — прокомментировал Мейксин новое выдвижение Воронина на пост главы МИКа.

Помимо Воронина, в новый состав МИК вошли Федор Александров от РГПУ им. А. И. Герцена, Кирилл Гончаров от "Студенческого сообщества юристов Санкт-Петербурга", Наталью Гончарову направило АНО "Студенческое научное общество", а Денис Хуторянский представляет "Молодую гвардию Единой России".

Кандидатов в МИК направляли также политические партии. От "Единой России" в комиссию вошел Михаил Пирогов, от ЛДПР — Станислав Степанов, от КПРФ — Антон Иванов, а "Новые люди" направили Андрея Константинова.

От территориальных избирательных комиссий прошли Никита Голубов, предложенный ТИК № 39, Юлия Еремина от ТИК № 5, Валерия Иванова от ТИК № 23, Елизавета Пархомчук от ТИК № 63, а также Мария Евдокимова от ТИК № 30, которая в прошлом составе представляла ТИК № 24.

Как указано в ее положении, молодежная избирательная комиссия является постоянно действующим совещательным и консультативным органом при Санкт-Петербургской избирательной комиссии. МИК состоит из 14 человек, направленных от партий, молодежных организаций, образовательных учреждений и иных организаций. Срок полномочий состава длится два года.

Прием заявок во второй состав МИК был открыт 11 декабря 2024 года. Планировалось, что он продлится 45 дней до 24 января 2025 года, однако на заседании ГИКа 23 января было решено передвинуть крайний срок подачи на неделю вперед до 31 января. Юрий Кузьмин, представляющий в ГИК "Единую Россию", объяснил перенос срока тем, что не все желающие успевают подать заявки. Отметим, что прием заявок в первый состав молодежной комиссии длился 30 дней.

Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия / Telegram