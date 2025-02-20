Бельский подтвердил, что кабинет Собчака в ЗакСе сделают мемориальным

Кабинет мэра Ленинграда и Петербурга Анатолия Собчака в Мариинском дворце сделают мемориальным, сообщил 20 февраля спикер Заксобрания Александр Бельский. Ранее в этот же день о подобных планах председателя городского парламента сообщила "Фонтанка.ру".

"Подтверждаю: кабинет, где в начале 90-х работал Анатолий Собчак, действительно станет мемориальным", — написал Бельский в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в помещении также обустроят экспозицию, посвященную бывшему главе исполкома Ленинградского Совета народных депутатов Владимиру Ходыреву, который также занимал в прошлом этот кабинет.

Интерьеры кабинета не изменились со времен Собчака, передавала "Фонтанка" со ссылкой на собеседников в ЗакСе. Также от прежних времен сохранился стол. Однако саму экспозицию еще предстоит собрать — предметы, связанные с деятельностью Собчака, собираются искать в том числе в архивах у бывших депутатов.

До избрания на должность первого мэра Ленинграда в 1991 году Собчак в течение года занимал должность председателя Ленсовета. Он руководил городом до 1996 года. В то время в администрации Петербурга вместе с Собчаком работал Владимир Путин.

Анатолий Собчак скончался 19 февраля 2000 года во время рабочей поездки в Калининград. Накануне, 19 февраля, президент России Владимир Путин почтил его память, возложив цветы к его монументу на Васильевском острове. Президент также посетил памятный концерт, посвященный 25-летию со дня смерти Анатолия Собчака, где он выступил с речью о заслугах первого мэра Петербурга.

Также 19 февраля депутат МО "Смольнинское" Павел Смоляк предложил губернатору Петербурга Александру Беглову заменить памятник Ленину у Смольного на памятник Собчаку.

Фото: Спикер Бельский / Telegram