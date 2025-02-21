Комик Антон Лирник* попал в обновленный список иноагентов 21 февраля

Украинского актера и комика Антона Лирника* добавили в обновленный список иностранных агентов, который опубликовали 21 февраля. Также с ним в список попали писательница Елизавета Александрова-Зорина**, журналист Илья Азар***, блогер Рустем Адагамов (он же "drugoi")**** и журналистка Жанна Агалакова*****.

Минюст уточнил причины добавления данных лиц в список. Агалакова*****, Азар** и Лирник*, по данным ведомства, участвовали в создании материалов других иностранных агентов. Также все трое выступали против специальной военной операции.

Александрова-Зорина** и Адагамов**** попали в список, по данным Минюста, из-за того, что они распространяли недостоверную информацию о действиях российской власти. В ведомстве уточняют, что они, как и трое прошлых, также выступали против СВО и участвовали в создании материалов других иноагентов.

*Минюст внес Антона Лирника в список иностранных агентов

**Минюст внес Елизавету Александрову-Зорину в список иностранных агентов

***Минюст внес Илью Азара в список иностранных агентов

****Минюст внес Рустема Адагамова ("drugoi") в список иностранных агентов

*****Минюст внес Жанна Агалакова в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру