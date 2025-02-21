Драматурга Петрийчук* этапировали в подмосковную колонию

Автор пьесы "Финист — Ясный Сокол" Светлана Петрийчук* находится в исправительной колонии № 5 в подмосковном Можайске, сообщил 21 февраля муж драматурга в Telegram-канале, посвященном ее делу. Осужденную за оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) Петрийчук* привезли туда накануне.

До перевода в колонию Петрийчук* содержалась в СИЗО города Ногинска. Там она провела 10 суток — с 11 по 20 февраля. Режиссера Евгению Беркович**, проходящую по тому же делу, этапировали в колонию из СИЗО 4 февраля, она отбывает срок в исправительной колонии №3 в Костромской области.

Уголовное дело в отношении Петрийчук* и Беркович** было возбуждено в мае 2023 года из-за постановки пьесы "Финист Ясный Сокол". Сюжет постановки рассказывал о женщинах, связавших свою судьбу с исламскими террористами. В июле 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил девушек к шести годам заключения и трехлетнему запрету администрировать интернет-ресурсы. В конце декабря Апелляционный военный суд смягчил приговор: Петрийчук* назначили 5 лет 10 месяцев колонии, а Беркович** — 5 лет 7 месяцев.

*Росфинмониторинг внес Светлану Петрийчук в список террористов и экстремистов

**Росфинмониторинг внес Евгению Беркович в список террористов и экстремистов

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы