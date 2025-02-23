В честь 23 Февраля Беглов возложил цветы к обелиску на площади Восстания

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии возложения цветов к обелиску "Городу-герою Ленинграду" на площади Восстания, сообщила пресс-служба Смольного 23 февраля.

Помимо губернатора, в мероприятии приняли участие командующий Северо-Западным округом войск нацгвардии Сергей Бураков, начальник Главного штаба ВМФ Владимир Касатонов, врио начальника штаба Ленинградского военного округа Михаил Лысенко, председатель "Жителей блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова, председатель совета ветеранов Петербурга Василий Волобуев, а также ветераны боевых действий, участники СВО, волонтеры, юнармейцы и кадеты.

Ранее пресс-служба губернатора опубликовала поздравление Беглова и председателя Заксобрания Александра Бельского с Днем защитника Отечества. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко также поздравил жителей области с праздником в своем Telegram-канале https://t.me/drozdenko_au_lo/6521 и посетил форум участников спецоперации "Вместе Победим!", где объявил о старте региональной управленческой программы для ветеранов СВО "Герои Команды 47".

Помимо возложения цветов к обелиску "Городу-герою Ленинграду", Александр Беглов почтил память пожарных 11-й пожарной части Калининского района, погибших при исполнении служебного долга 23 февраля 1991 года. Торжественно-траурная церемония состоялась на Серафимовском кладбище ранее 23 февраля. Вместе с губернатором цветы к мемориалу возложили начальник ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин, родные и близкие погибших, сотрудники МЧС и силовики.

Напомним, что Беглов уже принимал участие в мероприятиях, посвященных памяти погибших в 1991 году пожарных на этой неделе. 21 февраля губернатор вместе с главой МЧС России Александром Куренковым встретился со вдовами и близкими погибших. Они также торжественно открыли XХХI Международный турнир по мини-футболу, посвященный памяти героев-пожарных.

Фото: Александр Беглов / Telegram