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Новости 9:47

Дантесу вернули имя в документе о месте дуэли с Пушкиным

фото ЗакС политика Дантесу вернули имя в документе о месте дуэли с Пушкиным

Правительство России исправило ошибку в имени Жоржа Шарля Дантеса в документе от 2001 года. Постановление о внесении изменений было подписано 24 февраля. 

Согласно информации на сайте официального опубликования правовых актов, были внесены изменения в постановление правительства от 10 июля 2001 года, утверждающее перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения в Петербурге. В документе место дуэли, на которой был убит русский поэт Александр Пушкин, обозначалось как "место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина  А. С. с Дантесом  Э.". Однако в поединке поэт был смертельно ранен Жоржем Шарлем Дантесом.2025-02-25.png (187 KB)

Отметим, что на момент публикации новости ошибка на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) исправлена не была.

Напомним, что ошибку в официальных документах заметила юрист из Петербурга еще два года назад. Сначала она обратила внимание на неточность в распоряжении КГИОП. В комитете заявили, что документ готовился в соответствии с указом Министерства культуры. Минкульт в свою очередь объяснил ошибку постановлением правительства.

Вопрос об инициалах Дантеса подняли на заседании Госдумы 13 февраля 2025 года. Тогда председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил разобраться в путанице с именем убийцы Пушкина. На следующий день, 14 февраля, замминистра культуры Сергей Обрывалин пообещал устранить ошибку в документах "в ближайшее время". 

фото с сайта администрации Петербурга


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