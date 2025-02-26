Кинокритика Барабаш задержали в Москве по делу о фейках об армии

В Москве вечером 25 февраля задержали кинокритика Екатерину Барабаш, сообщило РИА "Новости". Ей вменяют распространение фейков о российской армии.

Против Барабаш завели уголовное дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сына кинокритика. Эта часть статьи подразумевает распространение фейков о ВС РФ с использованием служебного положения, по предварительному сговору, с использованием фальсификаций или по мотивам политической ненависти. Женщине грозит штраф от 3 до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 5 лет.

Как сообщает ТАСС, Барабаш была доставлена в одно из подразделений Следственного комитета, ведомство проводит следственные действия. Суд по мере пресечения должен пройти сегодня, 26 февраля, в Дорогомиловском районном суде Москвы.

Екатерина Барабаш является дочерью советского и российского литературоведа Юрия Барабаша. Она сотрудничала с различными российскими изданиями, включая Forbes, Republic* и "Интерфакс".

Обновление 10.28: В Следственном комитете подтвердили, что Барабаш предъявлено обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

"С фигуранткой проведены следственные действия, ей предъявлено обвинение. В ходе допроса она признала вину в полном объеме", - сообщили в пресс-службе ведомства.

*Минюст внес Republic в единый реестр иноагентов

фото: ЗАКС.Ру