Ушла из жизни бывший секретарь Горизбиркома Рита Малова

О смерти первого секретаря петербургской избирательной комиссии Риты Маловой сообщила 26 февраля пресс-служба ведомства. По информации Горизбиркома, Малова скончалась 24 февраля после тяжелой болезни.

В петербургской избирательной комиссии Малова проработала с 1993 по 2004 год. Сначала Малова занимала должность заместителя председателя, а затем секретаря СПбИК. В публикации ведомства подчеркнули, что она внесла большой вклад в становление и развитие электоральной системы города и совершенствование работы его избирательных комиссий.

"В нашей памяти Рита Григорьевна навсегда останется целеустремленным, активным человеком, мудрым наставником и руководителем, коллегой, щедрым на искреннюю поддержку и участие к каждому, с кем довелось работать. Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким! Светлая память!", - отмечается в сообщении Горизбиркома.

Рита Малова родилась в 1937 году. В 1960 году окончила Уссурийский педагогический институт, в 1971 году переехала в Ленинград. С 1983 по 1989 Малова занимала должность секретаря исполкома Октябрьского районного Совета народных депутатов. В 1989 году была переведена на работу в систему исполкома Ленсовета, а в феврале 1991 года в связи с реорганизацией структуры перешла в Союз женщин Ленинграда и области. Избиралась депутатом Октябрьского районного Совета народных депутатов нескольких созывов. В 1993 году была назначена заместителем председателя Горизбиркома. В 1994 году Малова перешла на должность секретаря Гика. Она ушла в отставку в феврале 2004 года в связи намерением участвовать в муниципальных выборах.

В декабре 2017 года Рита Малова была награждена почетным знаком "За активную работу на выборах" I степени по решению Санкт-Петербургской избирательной комиссии "за значительный вклад в развитие и реализацию норм избирательного законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга".

фото: пресс-служба петербургской избирательной комиссии