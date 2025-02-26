Правоохранители занялись делом о машине с номерами комтранса

Следственные мероприятия были организованы правоохранительными органами после того, как из автомобиля с номерами комитета по транспорту выкинули двоих мужчин, один из них был ранен. Об этом сообщила 26 февраля "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу СПбГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Инцидент произошел утром этого же дня возле дома № 10 по улице Куйбышева. Поиском машины занялась полиция. Оказалось, что автомобиль принадлежит компании, предоставляющей ГЦУП транспорт для фиксации нарушений на дорогах города с помощью камер.

"По факту инцидента проходят следственные мероприятия в МВД, по результатам которых будет принято решение о дальнейших мерах в отношении водителя подрядной", — цитирует "Фонтанка.ру" заявление ГЦУП.

Известно, что из автомобиля марки "Рено" выкинули двух мужчин, один из них был ранен в бедро. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, мужчины были нетрезвыми.

фото: ЗАКС.Ру