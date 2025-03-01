Директора ФГУП "СКТБ Технолог" Руденко арестовали по делу о мошенничестве

Суд избрал меру пресечения для директора ФГУП "СКТБ Технолог" Дмитрия Руденко, обвиняемого в мошенничества в крупном и особо крупном размере, а также в легализации денежных средств, сообщила "Фонтанка.ру" вечером 28 февраля. Руденко отправили под стражу на срок в 1 месяц и 4 дня.

В качестве причины ареста указывается не только тяжесть совершенного преступления, но и особые обстоятельства, связанные с расследованием дела. Следствие насторожило, что работники ФГУПа приходили на допросы с одним и тем же адвокатом. По мнению следователей, Руденко мог таким образом контролировать, чтобы данные ими показания соответствовали его инструкциям. Правоохранители также опасаются, что, находясь на свободе, директор "Технолога" мог оказать давление на допрашиваемых и других фигурантов дела. Еще одним доводом для ареста Руденко стало наличие у его бывшей жены виллы во Франции. Следствие считает, что он мог бы попытаться скрыться. Правоохранители также полагают, что экс-супруга директора ФГУПа поддерживает с ним общение и может быть связана с делом.

Так, например, следствие заявляет, что во время обыска у Руденко были найдены документы, подтверждающие переоформление имущества компании "Эппл Грин" на имя его бывшей жены. По версии следователей, ФГУП якобы заключал с подконтрольной "Эппл Грин" контракты с завышенными суммами, а разницу между реальность стоимостью закупаемого сырья и государственными деньгами присваивалась фигурантами дела.

Руденко своей вины не признает, а обвинения считает голословными.

О задержании директора "Технолога" стало известно утром 28 февраля. Ранее, 25 февраля, состоялись обыски в домах Руденко, которого тогда допросили, но отпустили как свидетеля. Одновременно были задержаны главный бухгалтер и заместитель по финансам предприятия, а также глава ООО "Ультра Д", которое поставляло химическое сырье и махровые полотенца. Позже их отправили под стражу по делу о хищении 16,1 млн рублей.

Отметим, что ФГУП "СКТБ Технолог" находится в ведении Минобрнауки, а доходы и продукция предприятия являются федеральной собственностью. Компания должна переводить прибыль, которая у нее остается после уплаты налогов, в бюджет государства. Производящее фармацевтические субстанции, продукцию для ОПК и пиротехнику предприятие также числится в сводном реестре организаций оборонно-промышленного комплекса.

фото: ЗАКС.Ру