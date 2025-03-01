Беглов почтил память десантников, погибших в Аргунском ущелье

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в траурной церемонии, посвященной 25-й годовщине подвига 6-ой роты 76-ой Гвардейской Псковской дивизии ВДВ в Аргунском ущелье, сообщила 1 марта пресс-служба губернатора. Мероприятие состоялось в парке Боевого Братства в Невском районе.

В церемонии также приняли участие депутат петербургского Заксобрания Игорь Высоцкий, возглавляющий городское отделение организации ветеранов "Боевое братство", родственники погибших, представители ветеранских, молодежных и общественных организаций, а также школьники города. Торжественным маршем прошла рота почетного караула Западного военного округа.

"Сегодня воины со всех регионов России сражаются за Родину плечом к плечу. Подвиг 6-й роты уже 25 лет остается примером мужества и бесстрашия для всех, кто защищает наше Отечество. И уроком для тех, кто сеет зло и желает разрушения нашей страны вчера и сегодня", - заявил губернатор на церемонии.

29 февраля 2000 года в Аргунском ущелье 90 десантников столкнулись с превосходящим их по численности отрядом боевиков, выжили только 6 солдат. 22 десантникам было присвоено звание "Героя России", из них 21 награжден Золотой Звездой посмертно. 68 солдат и офицеров удостоены Орденов Мужества, из них 63 – посмертно.

Парк Боевого Братства был открыт в ноябре 2011 года. В 2015 году здесь был установлен памятник в честь подвига 6-й роты 76-й Гвардейской Псковской дивизии ВДВ. В 2017 году постановлением правительство города официально присвоило парку название "Парк Боевого Братства". В 2020 году на его территории открыли бюсты десантников 6-й роты.

фото: пресс-служба Смольного