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Новости 4 марта, 19:28

"Бессмертный полк" пройдет по улицам Ленобласти

фото ЗакС политика "Бессмертный полк" пройдет по улицам Ленобласти

В 2025 году в Ленинградской области акция "Бессмертный полк" пройдет в очном формате, сообщил 4 марта в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Он также дал поручение во время заседания антитеррористической комиссии обеспечить безопасность во время проведения шествий.

"9 мая Бессмертный полк в очном формате проведем на главных улицах каждого города и поселка Ленинградской области. На заседании антитеррористической комиссии поручил начать подготовку мер по обеспечению безопасности во время шествий в каждом населенном пункте", - написал Дрозденко в публикации.

На проведение очного "Бессмертного полка" также выразил надежду губернатор Петербурга Александр Беглов во время заседания Совета при полномочном представителе президента в СЗФО. На данный момент шествие планируется провести 9 мая в 15 часов. Оно должно пройти по Невскому проспекту до Дворцовой площади.

Последний раз "Бессмертный полк" проводили в очном формате в 2022 году. В 2024 году, как и в 2023-м, акция по всей стране проходила онлайн по "соображениям безопасности".  

фото:  Telegram-канал Александра Дрозденко


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