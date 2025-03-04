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Новости 4 марта, 21:48

На 10-й линии В.О. задержали неуравновешенного стрелка

фото ЗакС политика На 10-й линии В.О. задержали неуравновешенного стрелка

Вечером 4 марта неизвестный начал стрелять из здания на 10-й линии Васильевского острова. Территория была оцеплена, правоохранительные органы задержали злоумышленника. Как сообщает издание "Фонтанка", стрелком оказался "психически неуравновешенный мужчина". У него был травматический пистолет. Никто не пострадал. 

Судя по опубликованным "Фонтанкой" фотографиям с места происшествия, инцидент произошел во дворе дома 51 на 10-й линии В.О. Правоохранительные органы ограничивали движение по близлежащим улицам. Очевидцы, с которыми поговорили журналисты 78 телеканала, рассказали, что все происходило во дворе дома. 

Первые сообщения о звуках, похожих на выстрелы, появились в городских СМИ около 21:00. На официальных ресурсах правоохранительных органов какой-либо информации о происшествии не публиковали. 

Константин Леньков / Фото из архива ЗАКС.Ру


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