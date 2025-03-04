На 10-й линии В.О. задержали неуравновешенного стрелка

Вечером 4 марта неизвестный начал стрелять из здания на 10-й линии Васильевского острова. Территория была оцеплена, правоохранительные органы задержали злоумышленника. Как сообщает издание "Фонтанка", стрелком оказался "психически неуравновешенный мужчина". У него был травматический пистолет. Никто не пострадал.

Судя по опубликованным "Фонтанкой" фотографиям с места происшествия, инцидент произошел во дворе дома 51 на 10-й линии В.О. Правоохранительные органы ограничивали движение по близлежащим улицам. Очевидцы, с которыми поговорили журналисты 78 телеканала, рассказали, что все происходило во дворе дома.

Первые сообщения о звуках, похожих на выстрелы, появились в городских СМИ около 21:00. На официальных ресурсах правоохранительных органов какой-либо информации о происшествии не публиковали.

Константин Леньков / Фото из архива ЗАКС.Ру