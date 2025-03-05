Новую сцену МДТ построят за счет средств госпрограммы

Правительство России расширило список проектов, попадающих под финансирование в рамках госпрограмм или из фонда национального благосостояния, соответствующее распоряжение было опубликовано ведомством 5 марта. Среди 12 новых позиций числится и новое здание Малого драматического театра – Театра Европы.

Проекты, финансируемые в рамках госпрограмм или из средств ФНБ, подлежат особому контролю со стороны государства. Это сделано для предотвращения нарушений и повышения эффективности в расходовании средств бюджета и фонда.

Строительство нового здания МДТ на Звенигородской улице, 7а, связано с большим количеством скандалов. Город выделил место для постройки еще в 2009 году, однако конкурс на проектирование новой сцены стартовал лишь в октябре 2013 года. Контракт с компанией "СтройСоюз-СВ" , которая должна была заниматься строительством, был расторгнут Минкультом в конце 2016 года на фоне проблем с банковской гарантией. В начале 2018 года было возбуждено уголовное дело о предполагаемых хищениях при проектировании, а в 2021 году владелец фирмы получил условный срок, позже замененный на реальный. С того же года строительство здания перешло "Единому заказчику в сфере строительства".

В ноябре 2024 года стало известно, что сроки возведения новой сцены МДТ были продлены до 2027 года. Вопрос строительства здания подняла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время совещания в Петербурге 24 января 2025 года. Она призвала совершить "строительный подвиг" и завершить работы к концу 2026 года. По итогам совещания было принято решение до 30 марта этого года разработать и согласовать с руководством театра график работ.

Планы завершить строительство новой сцены МДТ подтвердил 30 января губернатор города Александр Беглов.

фото: ЗАКС.Ру