В Смольном пообещали заменить все лифты с истекшим сроком эксплуатации в 2025 году

В 2025 году в Петербурге не останется лифтов с истекшим сроком эксплуатации, об этом 5 марта сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на слова губернатора города Александра Беглова после личного приема граждан в приемной правительства города.

Одно из обращений касалось проблемы старых лифтов в многоквартирном доме на улице Сикейроса. Жители дома сообщили, что лифты, срок эксплуатации которых давно истек, регулярно ломаются, а в кабинах образуются коррозийные участки. Задание на замену лифта губернатор дал председателю жилищного комитета Денису Удоду.

Также в Смольном напомнили, что в 2024 году в городе уже было заменено более 2,5 тысячи лифтов, а в 2025 году планируется продолжать замену лифтового оборудования.

"Несколько лет назад мы поставили перед собой задачу – к концу 2025 года в жилых домах Петербурга не должно остаться лифтов с истекшим сроком эксплуатации. Подкрепили ее очень серьезным финансированием из городского бюджета. В 2024 году заменили более 2500 лифтов", – сказал Беглов.

Напомним, что в сентябре 2024 года в Государственной думе оценили траты на замену лифтового оборудования в российских домах. Тогда речь шла о том, что замены обойдутся в 22 млрд рублей в трехлетней перспективе. Председатель комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что все лифты должны быть заменены к 2025 году, однако этот срок, вероятно, перенесут.

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