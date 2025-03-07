Список иноагентов удлинился на пять позиций

Министерство юстиции обновило 7 марта список иностранных агентов, следует из информации на сайте ведомства. Перечень удлинился на пять позиций.

В список вошли блогеры Сергей Жирнов* и Николай Левшиц**, политик Антон Климов***, журналист Василий Гатов**** и политолог Инал Хашиг*****.

О Жирнове* в Минюсте заявили, что тот распространял фейки о решениях российских властей и о Вооруженных силах. То же самое вменили Левшицу**, а заодно и выступления против СВО, а Климову*** — фейки об армии и решениях властей, высказывания против СВО и распространение недостоверной информации о российской избирательной системе.

Про Гатова**** в ведомстве заявили, что он распространял фейки об армии и о российской власти, а также что он сотрудничает с организацией, внесенной в реестр иноагентов. Наконец, Хашигу***** поставили в вину распространение недостоверной информации о политике российских властей и об избирательной системе. Также Минюст сообщил, что Хашиг***** сотрудничал с зарубежными политиками.

*Минюст внес Сергея Жирнова в реестр иноагентов

**Минюст внес Николая Левшица в реестр иноагентов

***Минюст внес Антона Климова в реестр иноагентов

****Минюст внес Василия Гатова в реестр иноагентов

*****Минюст внес Инала Хашига в реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру