Проект по реставрации станции метро "Кировский завод" прошел экспертизу

Государственная историко-культурная экспертиза утвердила проект капитального ремонта станции метро "Кировский завод", сообщил 7 марта "Деловой Петербург". Заказчиком выступило СМУ-19, занимающееся реконструкцией зданий в исторической части города.

Работы направлены на сохранения облика одной из первых станций петербургского метро – она была открыта в 1955 году, в 2025 году "Кировскому заводу" исполняется 70 лет. Согласно документации, будут ремонтировать фасады, интерьеры перрона и наклонного хода "с предметами декоративно-прикладного искусства". Также планируется отреставрировать штукатурную отделку с лепниной, а также мраморную и гранитную отделку окон и дверей. Отремонтируют и бюст Ленина с торшерами, плафоном и стеклами.

Реконструкция станции пройдет без ее закрытия, пассажиры продолжать пользоваться ей в обычном режиме.

Напомним, что в этом году планируется закрыть на ремонт станцию "Парк Победы". Работы, стоимость 3,2 млрд рублей, должны быть проведены до августа 2027 года. Сейчас на реконструкции находятся 2 другие станция метро синей ветки – "Удельная" и "Фрунзенская". Открытие второй запланировано на 2027 год. По данным на 7 марта, на "Фрунзенской" уже были завершены демонтажные работы вестибюля и эскалаторов.

Отметим, что, по данным на февраль 2025 года, 196 из 308 эскалаторов работают с истекшим сроком годности. Такая информация указана в проекте государственной программы по развитию транспортной системы Петербурга.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру