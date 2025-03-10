Беглов возложил цветы к могиле Александра III в честь 180-летия императора

Губернатор Петербурга Александр Беглов почтил память императора Александра III в Петропавловском соборе, сообщила 10 марта пресс-служба градоначальника. В этот день отмечается 180 лет со дня рождения императора.

Глава города возложил цветы к могиле Александра III в императорской усыпальнице Петропавловской крепости, а также выступил с речью о роли императора в истории России.

"Александр III олицетворял собой русский дух. Он искренне любил Отечество и народ. И подавал в этом пример всем гражданам России", — подчеркнул Беглов.

Император руководил страной 13 лет — с 1881 года по 1894 год. Он получил прозвище "Миротворец" из-за того, что при его правлении Россия не вступила ни в одну войну. Александру III также приписывается авторство фразы "У России есть только два союзника — ее армия и флот". При нем началось строительство Транссибирской магистрали, соединяющей европейскую часть страны с дальневосточными регионами. Она является самой протяженной в мире железной дорогой.

Напомним, в 2021 году в Гатчине президент Владимир Путин открыл памятник Александру III, участие в церемонии также приняли губернатор Беглов, полпред по СЗФО Александр Гуцан и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В тот же день общественность обратила внимание на неточность в одном из орденов Александра III. Ошибку исправили на следующий день.

В феврале 2023 года стало известно о планах провести реконструкцию другого памятника Александру III, установленного в 1909 году. Над созданием монумента трудился скульптор Паоло Трубецкой. Изначально памятник располагался посреди Знаменской площади (ныне — площадь Восстания). После революции его сохранили, но в 1937 году перенесли во внутренний двор Русского музея. В 1994 году статуя вновь сменила свое местоположение — ее установили перед входом в Мраморный дворец, где памятник располагается и сейчас. По словам сотрудницы Русского музея Ольги Бабиной, реставрация монумента потребует значительных расходов, так как это первая подобная работа над ним. В июне 2023 года директор музея Алла Манилова заявила, что реставрация такого памятника займет два года. На данный момент никакие работы не ведутся.

Фото: сайт Смольного