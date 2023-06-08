Реставрация памятника Александру III продлится два года

Реставрация памятника императору Александру III, стоящего во дворе Мраморного дворца, займет около двух лет, сообщила гендиректор Русского музея Алла Манилова. По ее словам, это будет первая реставрация монумента за всю его историю.

"Это первая реставрация в его истории — уже долгой, потому что [скульптор] Паоло Трубецкой, как известно, создавал этот монумент на рубеже XIX и XX веков. Почти за 120 лет реставрация не проводилась, и настало, конечно, ее время", — приводит слова Маниловой ТАСС. Она отметила, что на работы уйдет "до двух бюджетных лет".

Гендиректор уточнила, что речь идет о "настоящей научной, большой реставрации", которая начнется лишь после тщательного исследования памятника. Последнее уже проводится силами Русского музея и Университета ИТМО.

Предполагается, что они продлятся до конца лета, уточнил заведующий отделом технологических исследований Сергей Сирро. По окончании исследования состоится большой реставрационный совет, а вслед за ним "будет построен теплый домик вокруг памятника, поскольку переносить его невозможно, и дальше — реставрация". Согласно планам, к концу следующего года работы будут завершены, добавил Сирро.

Информация о том, что памятник нуждается в затратной реконструкции, появилась в начале февраля. Манилова возглавила Русский музей в конце апреля, до этого она занимала пост статс-секретаря — замглавы Минкульта.

Фото: kgiop.gov.spb.ru