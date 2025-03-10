Путин подписал указ об учреждении комиссии Госсовета по поддержке ветеранов СВО

Президент Владимир Путин подписал указ о создании комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей. Документ был выложен на сайте официального опубликования правовых актов 10 марта.

Комиссия будет заниматься адаптацией ветеранов СВО к мирной жизни, совершенствованием мер медицинской и психологической помощи, разработкой мер социальной поддержки и помощи участникам спецоперации и членов их семей, а также анализом реализации помощи ветеранам и их семьям в регионах.

Председателем комиссии был назначен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он сам будет утверждать состав комиссии. Председатель обязуется ежеквартально представлять доклад о ходе работы комиссии секретарю Госсовета РФ. Деятельность главы комиссии осуществляется на общественных началах.

Напомним, что 23 февраля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении с Днем защитника Отечества предложила привлекать участников СВО к созданию новой культурной элиты страны. Программы по привлечению ветеранов спецоперации к политическому управлению внедряются как в стране, так и в Петербурге. О начале кадровой программы для участников СВО под названием "Время героев" Владимир Путин объявил во время послания к членам Федерального собрания 29 февраля 2024 года. В феврале 2025 года Смольный заявил, что в Петербурге самыми популярными направлениями для участников программы "Время героев" стали образование, здравоохранение, патриотическое воспитание среди школьников, строительство, а также транспорт и обеспечение безопасности.

Анастасия Луценко, фото: сайт Кремля