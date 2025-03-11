Прокурор запросил Кулибабе 14 лет колонии по делу об убийстве 30-летней давности

На заседании Городского суда прокурор запросил 14 лет колонии общего режима экс-главе региональной Федерации вольной борьбы Владимиру Кулибабе по делу об убийстве двоих человек в 1993 году, сообщила 11 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. Еще одному фигуранту дела, Анатолию Мотылю, запросили семь лет лишения свободы. Владимира Карпинского гособвинитель попросил оправдать в связи с его непричастностью.

В отношении фигурантов дела были выдвинуты обвинения в бандитизме, покушении на убийство и в убийстве с отягчающими обстоятельствами. На заседании во вторник Горсуд вынес постановление о прекращении уголовного дела по статье о бандитизме в связи с истечением сроков давности. Также, в связи с этим, суд отменил Карпинскому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Дело рассматривается судом с мая 2023 года. В середине февраля коллегия присяжных вынесла по нему вердикт, признав доказанным то, что Кулибаба руководил бандой, в которую входили Карпинский и Мотыль. Также доказанной сочли организацию Кулибабой убийства криминального авторитета Игоря Савина и его охранника Кирилла Угольникова и покушение на жизнь второго охранника, Дмитрия Скворцова. Само нападение произошло в августе 1993 года на улице Фрунзе, нападавшие стреляли из автоматов. Доказанным сочли и пособничество Мотыля в этом. В то же время на вопрос об участии Карпинского был дан отрицательный ответ.

Вскоре после оглашения вердикта суд смягчил Карпинскому меру пресечения, переведя его под домашний арест. Позже стало известно о предъявлении Кулибабе обвинения в организации еще одного убийства, совершенного в Петербурге в 1995 году. Жертву расстреляли из пистолета в собственной квартире на проспекте Славы.

Андрей Казарлыга, фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга