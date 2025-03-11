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Новости 19:33

Агротехнический период может стартовать в Петербурге с приходом апреля

фото ЗакС политика Агротехнический период может стартовать в Петербурге с приходом апреля

Старт агротехнического периода в Петербурге может состояться в первый день апреля, следует из проекта распоряжения, подготовленного комитетом по благоустройству. Документ был выложен 11 марта на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

"Установить в 2025 году начало агротехнического периода <...> в Санкт-Петербурге — 01.04.2025", — говорится в тексте документа.

Под агротехническим периодом понимается время, когда в городе разрешено проведение земляных работ. Также с 1 апреля предполагается открыть период для ремонта дорог регионального значения.

В 2024 году агротехнический период стартовал в середине апреля и продлился до 8 ноября. В 2022 и 2023 годах он прекращался в середине ноября.

В минувшем феврале стало известно о планах создания нового общественного пространства поблизости от Балтийского вокзала. Сквер разобьют со стороны Митрофаньевского шоссе, там должны будут появиться деревья и кустарники вместе со скамейками и малыми архитектурными формами. Работы должны быть завершены до конца предстоящего агротехнического периода.

Фото: сайт комитета по благоустройству


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