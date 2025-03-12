Смольный вернет правильное имя убийце Пушкина

Ошибку в имени Жоржа Шарля Дантеса, убившего на дуэли русского поэта Александра Пушкина, исправят в распоряжении Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Соответствующий проект документа появился на сайте администрации Петербурга 12 марта.

Новое распоряжение КГИОПа внесет изменения в документ ведомства от 18 апреля 2023. Теперь в распоряжении 2023 года место смертельной дуэли на Черной речке будет указано как "Место, где 27 января 1837 года состоялась дуэль поэта Пушкина А. С. с Дантесом Ж. Ш.". В изначальном варианте документа имя убийцы поэта обозначалось как Дантес Э.

В конце февраля такую же ошибку исправили в постановлении правительства России от 10 июля 2001 года, утверждающем перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения в Петербурге. Неправильные инициалы Дантеса содержит также приказ Минкульта от 2017 года. В нем ошибку пока не исправили, хотя в середине февраля ведомство обещало это сделать "в ближайшие дни".

Внимание на неточность в документе КГИОП обратила юрист из Петербурга еще в 2023 году. Когда она связалась с комитетом, ей ответили, что документ готовился в соответствии с указом Министерства культуры. Минкульт в свою очередь объяснил ошибку постановлением правительства.

Анастасия Луценко, фото: сайт администрации Петербурга