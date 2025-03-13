Бельский подписал меморандум о взаимопонимании с делегацией из Вьетнама

Меморандум о взаимопонимании подписали 13 марта главы парламентов Петербурга и вьетнамской провинции Кханьхоа, сообщила пресс-служба Законодательного собрания. Подписи под документом поставили Александр Бельский и его зарубежный коллега Нгуен Кхак Тоан.

Во время встречи Бельский акцентировал внимание гостей на том, что за 30 лет своего существования петербургский ЗакС принял свыше 50 делегаций различного уровня из Вьетнама. Также он высказал мнение о том, что отношения России и Вьетнама можно назвать образцом дружбы и уважения к интересам друг друга.

— Фундамент этих отношений закладывался в том числе основателем современного Вьетнама — Хо Ши Мином. Два года назад мы отметили знаковое событие — 100-летие прибытия в Петроград этого выдающегося человека, — поделился соображениями Бельский и напомнил об открытии в 2023 году памятника вьетнамскому лидеру в Петербурге.

В свою очередь, Нгуен Кхак Тоан поблагодарил принимающую сторону за теплый прием и пригласил посетить 11-й Морской фестиваль, который состоится в Кханьхоа в июне 2025 года.

В своем Telegram-канале Бельский назвал "историческим" состоявшееся мероприятие. Он отметил, что это первый случай, когда законодательный орган вьетнамской провинции официально стал партнером ЗакСа.

"Будем обмениваться лучшими законотворческими практиками, поддерживать проекты в экономике, образовании, науке и культуре, совместно реализуемые Петербургом и провинцией Кханьхоа", — поделился планами председатель петербургского парламента и отметил "большой потенциал" предстоящего сотрудничества.

Двумя днями ранее Бельский провел встречу с генеральным консулом Индии в Петербурге Нилам Рани, это был первый ее визит в городской парламент после вступления в должность. В сентябре 2023 года делегация петербургского парламента посещала индийский штат Махараштра. В июне 2024 года в ходе ответного визита состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании с парламентом этого штата.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Заксобрания Петнрбурга