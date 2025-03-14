Прямая линия с вице-губернатором Потапенко состоится 20 марта

Вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко ответит на вопросы жителей о безопасности города и миграционной политике в прямом эфире 20 марта в 20:00, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале 14 марта. Это первая прямая линия Потапенко с момента его назначения.

Как отметил вице-губернатор, он также будет готов ответить на вопросы, связанные с военнослужащими и членами их семей. Трансляция состоится на телеканале "Санкт-Петербург", а также в группе правительства Петербурга "ВКонтакте". Вопросы вице-губернатору можно направить через его страницу "ВКонтакте", либо по телефону 246-79-49.

Игорь Потапенко курирует деятельность комитетов по вопросам законности, правопорядка и безопасности и по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Он был назначен на должность вице-губернатора в ноябре 2024 года. До этого он с 2010 года возглавлял УФСИН по Петербургу и Ленобласти. До переезда в Петербург в течение года был начальником УФСИН по Воронежской области, там же руководил исправительной колонией строгого режима.

Напомним, что предыдущая прямая линия с представителями администрации города состоялась 6 марта. Тогда на вопросы петербуржцев отвечал вице-губернатор Николай Линченко. В частности, он затронул вопрос включения зданий в перечень для КРТ.

Анастасия Луценко, фото: скриншот из Telegram-канала Потапенко