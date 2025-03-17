Скончался глава отдела потребительского рынка Фрунзенского района Ермолаев

Ушел из жизни глава отдела потребительского рынка в администрации Фрунзенского района Андрей Ермолаев, рассказал 17 марта глава района Константин Серов. Ермолаеву было 65 лет, о причинах смерти ничего не сообщается.

"Андрей Юрьевич был замечательным человеком, чья доброта, мудрость и отзывчивость оставили неизгладимый след в сердцах всех, кто его знал", — написал Серов в своих социальных сетях.

Глава района отметил, что Ермолаев "посвятил свою жизнь взаимодействию органов исполнительной власти и частного предпринимательства". Своей работой он заслужил уважение коллег и друзей, добавил Серов и принес соболезнования родным и близким покойного.

На прошлой неделе стало известно о смерти автора гимна Петербурга Олега Чупрова. Поэт ушел из жизни в возрасте 86 лет. Свои соболезнования его родным принес губернатор Александр Беглов, позже заседание Заксобрания города началось с минуты молчания в память о Чупрове.

Андрей Казарлыга, фото: Константин Серов / Telegram