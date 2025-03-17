Депутаты изберут петербургского детского омбудсмена 19 марта

На очередном заседании депутатов Законодательного собрания Петербурга, запланированном на 19 марта, парламентарии проголосуют за кандидатуру на пост уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, сообщил председатель Заксобрания Александр Бельский в своих соцсетях. На эту должность претендуют двое: действующий детский омбудсмен Анна Митянина и сотрудник аппарата уполномоченного, то есть ее подчиненный, Ярослав Белоусов.

Митянина занимает пост детского омбудсмена с февраля 2020 года. До этого, с 2017 года, она была вице-губернатором Петербурга, отвечала за социальный блок. До назначения в состав правительства она возглавляла юридический комитет администрации губернатора. Кандидатура Митяниной на новый срок была поддержана губернатором Александром Бегловым.

Второй кандидат - начальник сектора правовой и психологической помощи детям аппарата детского омбудсмена Ярослав Белоусов, по совместительству детский психолог.

О том, что Митянина намерена сохранить свою должность, стало известно в середине февраля. Напомним, все претенденты на пост уполномоченного согласовываются с федеральным омбудсменом. Один человек не может занимать эту должность больше двух сроков подряд.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру