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Новости 13:09

Депутаты изберут петербургского детского омбудсмена 19 марта

фото ЗакС политика Депутаты изберут петербургского детского омбудсмена 19 марта

На очередном заседании депутатов Законодательного собрания Петербурга, запланированном на 19 марта, парламентарии проголосуют за кандидатуру на пост уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, сообщил председатель Заксобрания Александр Бельский в своих соцсетях. На эту должность претендуют двое: действующий детский омбудсмен Анна Митянина и сотрудник аппарата уполномоченного, то есть ее подчиненный, Ярослав Белоусов. 

Митянина занимает пост детского омбудсмена с февраля 2020 года. До этого, с 2017 года, она была вице-губернатором Петербурга, отвечала за социальный блок. До назначения в состав правительства она возглавляла юридический комитет администрации губернатора. Кандидатура Митяниной на новый срок была поддержана губернатором Александром Бегловым

Второй кандидат - начальник сектора правовой и психологической помощи детям аппарата детского омбудсмена Ярослав Белоусов, по совместительству детский психолог. 

О том, что Митянина намерена сохранить свою должность, стало известно в середине февраля. Напомним, все претенденты на пост уполномоченного согласовываются с федеральным омбудсменом. Один человек не может занимать эту должность больше двух сроков подряд. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Митянина Анна Владимировна




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