Петроградский суд рассмотрит иск из-за работ в подвале дома Колобовых

Прокуратура потребовала вернуть подвальному помещению в доходном доме Колобовых прежний облик, каким он был до проведения работ, сообщила 17 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. Иск к собственнику помещения Илье Зеленову зарегистрировал Петроградский районный суд, к производству дело еще не принято.

Речь идет о помещении № 16-Н в доме № 8 по улице Ленина. Здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Надзорное ведомство выступило в защиту неопределенного круга лиц после проведенной проверки выполненных работ. Последняя показала, что в подвале имеются признаки выемки грунта и обустройства дренажной системы, локального изменения подвальных помещений в виде перепадов отметок пола подвала, а также обнаружены трещины в фундаменте.

"Разрешение на проведение работ в помещении и в целом на объекте не выдавалось. Кроме того, отсутствует согласие собственников МКД [многоквартирного дома] на проведение работ по реконструкции", — отметила судебная пресс-служба.

В поданном иске говорится о потенциальной угрозе от проведенных работ. Прокуратура хочет, чтобы суд обязал собственника привести помещение в соответствие с техническим паспортом, установив для этого трехмесячный срок с даты вступления решения в силу. Также от Зеленова хотят добиться выполнения мониторинга развития трещин и усиления фундамента в случае, если те продолжат увеличиваться. Помещение просят арестовать в качестве обеспечительной меры.

В январе 2025 года издание "Фонтанка" сообщало о противоборстве жильцов и строителей из-за работ в подвале. По информации СМИ, деятельность там началась перед Новым годом, в январе один из рабочих будто бы попытался отогнать людей при помощи подручного инструмента. В КГИОП изданию заявили. что не выдавали разрешений на проведение работ.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру