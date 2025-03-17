В соглашение с кикшерингами впишут создание упорядоченных парковок для СИМ

В Петербурге комитет по транспорту сообщил 17 марта о намерении заключить обновленное соглашение с кикшеринговыми компаниями. Среди прочего, в документе собираются прописать условие о приостановке аренды самокатов при неблагоприятных погодных условиях, таких как снег или гололед.

Также обновленный вариант соглашения предполагает обустройство упорядоченных парковок для самокатов в едином стиле и увеличение штрафов за нарушение правил пользования сервисом. Как отметили в комтрансе, в 2024 году было зафиксировано свыше 46 тысяч нарушений, в том числе таких, как езда вдвоем на самокате и нежелание спешиваться перед пешеходными переходами.

В комитете полагают, что создание парковок для самокатов "позволит не только облегчить парковку для горожан, но и предотвратит неразбериху на тротуарах".

Сейчас в городе действует соглашение, подписанное в 2024 году. В четырех районах Петербурга запрещена парковка самокатов, также установлены шесть зон запрета передвижения на СИМ и ряд локаций, в которых действует требование о снижении скорости до 10 или 15 км/ч.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин озвучил предложения касательно использования самокатов, поступившие в нижнюю палату парламента от Следственного комитета. Среди прочего, в ведомстве предложили считать транспортом средства индивидуальной мобильности и запретить поездки на СИМ с двигателем мощностью до 0,25 кВт гражданам в возрасте до 16 лет.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру