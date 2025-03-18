Депутат Марченко предложил расширить гарантии аренды для бизнеса при КРТ

Петербургский депутат Госдумы Евгений Марченко выступил с предложением о предоставлении гарантий о перезаключении аренды малому и среднему бизнесу при попадании предыдущего арендного помещения под программу комплексного развития территории (КРТ), сообщил 18 марта ТАСС. Инициатива подготовлена ко второму чтению петербургских поправок к закону о КРТ.

Предложение Марченко представляет собой поправку к закону "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". На данный момент он предоставляет малому и среднему бизнесу, арендующему помещения в собственности государства и муниципалитета, возможность заключить новый договор аренды в день прекращения предыдущего из-за включения зданий в программу КРТ. Новый договор заключается на помещения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на тех же условиях, без проведения торгов и с сохранением льгот.

Инициатива предполагает расширение действия этого закона на всех арендаторов из числа малого и среднего предпринимательства, вне зависимости о того, в чьей собственности находится арендуемое помещение.

По мнению автора поправок, закон в современной редакции приводит к неравному положению предпринимателей и компаний. В случае попадания арендуемого здания в КРТ представители бизнеса, снимающие помещения в частной собственности, оказываются под угрозой прекращения деятельности.

Отметим, во время первого чтения петербургских поправок в Госдуме 25 февраля Марченко уже поднимал вопрос о гарантиях для бизнеса, чьи помещения могут попасть под программу КРТ. При этом Марченко оказался среди депутатов, не участвовавших в голосовании за поправки к закону. 13 марта в эфире телеканала "78" губернатор Петербурга Александр Беглов упрекнул парламентариев, не поддержавших проект. Против петербургских поправок в закон о КРТ проголосовали пятеро депутатов СРЗП, среди них нет ни одного представителя Петербурга. Ранее ЗАКС.Ру писал, что лидер партии Сергей Миронов заступился за своих однопартийцев после слов Беглова.

Проект поправок в закон о КРТ был внесен ЗакСом в конце сентября 2024 года. Инициатива предполагает предоставление региональным властям права самостоятельно определять границы территорий для переезда из домов, попавших под реновацию. Также инициатива предлагает расширить срок голосования собственников жилья, в том числе по вопросу о включении дома в программу КРТ, с 7-60 дней до 7-90 дней. Помимо этого, проект содержит уточнение, касающееся нанимателей жилья. Предлагается распространить действие дополнительных меры поддержки по обеспечению жильем на нанимателей.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру