"Правильно сделали": Миронов ответил на упрек Беглова о голосовании по законопроекту о КРТ

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заступился за своих однопартийцев из Государственной думы, которые не поддержали петербургский проект о корректировке закона о комплексном развитии территорий (КРТ). В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру справедливоросс выразил мнение, что в противном случае петербуржцы бы "не поняли" их. Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире городского телеканала упрекнул партию в отказе поддержать инициативу.

- За что голосовать? Петербуржцы не поняли бы нас. Там депутаты в Государственной думе сидят: "КРТ, развитие территорий, все хорошо…" Но мы-то понимаем, как это происходит. Правильно сделали мои товарищи, что голосовали против, - заявил Миронов корреспонденту ЗАКС.Ру.

В конце февраля депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок представил Госдуме законопроект о корректировке закона о КРТ. Парламентарии предлагали внести уточнения, что "хрущевка", которая может быть снесена для строительства нового жилья, могла бы быть включена в программу только при поддержке собственников квартир, а не "автоматически", как это предусматривает действующая норма. Также поправками предлагается сузить географию переселения жителей, жилье которых участвует в программе.

Против петербургских поправок в закон о КРТ проголосовали пятеро депутатов СРЗП, однако среди них нет ни одного представителя Петербурга. Елена Драпеко, Олег Нилов и сам Сергей Миронов воздержались от голосования. Также не стали голосовать Евгений Марченко, который не состоит ни в одной из фракций, и представительница "Новых людей" Ксения Горячева. За поправки проголосовал 391 депутат Госдумы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 13 марта в эфире телеканала "78" упрекнул парламентариев, не поддержавших проект.

"К сожалению, не поддержали депутаты от "Справедливой России" и трое наших петербуржцев", - заявил Беглов.

Он выразил уверенность, что ко второму и третьему чтению народные избранники скорректируют свою позицию.

"Главное, что в Государственной Думе дело сдвинулось с мертвой точки. Это все-таки продолжительное время...", - заключил Беглов, подчеркнув, что никаких "насильственных переездов" по программе КРТ в Петербурге не будет.

Напомним, городской закон о КРТ был принят Заксобранием в 2022 году. По нему панельные "хрущевки" могут быть снесены вне зависимости от их состояния для строительства нового жилья. Закон вызвал волну критики со стороны собственников квартир. В частности, они недовольны автоматическим включением домов в программу и географией расселения жителей домов, подлежащих сносу.

На фоне недовольства жителей на закон был наложен "мораторий", изначально действовавший до января 2024 года. После этого он дважды продлевался, последний раз в октябре 2024 года. На данный момент мораторий действует до 2026 года.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру