"Новые люди" предложили ввести электронную систему контроля за мигрантами

Депутат Госдумы Ксения Горячева ("Новые люди") рассказала о разработке партией новой электронной системы миграционного учета "Мигрант ID", сообщил официальный телеканал Госдумы "ДумаТВ" 19 марта. Соответствующее заявление Горячева сделала перед началом пленарного заседания палаты парламента.

Как считает депутат, сейчас в стране отсутствуют эффективный механизм миграционного учета. В связи с этим "Новые люди" предлагают ввести электронную систему, в которой бы содержалась наиболее полная информация о мигрантах. "Мигрант ID" будет включать в себя данные о дате прибытия иностранца в Россию, его местах работы и проживания, банке, в котором он открыл счет, в каких местах он чаще всего бывает и так далее. По мнению Горячевой, это поможет обеспечить безопасность пребывания мигрантов в стране.

"Вся эта ключевая информация будет содержаться в единой системе, а значит, если правила, принятые в нашей стране, не соблюдаются, мы сможем достаточно быстро найти мигранта, который их не соблюдает, и отправить его обратно к себе домой", - прокомментировала проект депутат.

Горячева добавила, что "Новые люди" проводят всероссийский опрос-исследование, по предварительным результатам которого более 86% опрошенных россиян поддерживают эту инициативу.

Отметим, что с начала февраля в России действует реестр контролируемых лиц. Туда вносят нарушителей миграционного законодательства. Иностранцам, попавшим в этот реестр, запрещается изменять место жительства, покидать субъект РФ, в котором он проживает, приобретать недвижимость, заключать брак, регистрировать транспортные средства, осуществлять банковские операции и открывать счет, регистрироваться в качестве ИП. К началу марта в реестр были включены 685 тысяч иностранных граждан.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что восемь тысяч видеокамер в Петербурге планируют оснастить системой распознавания этнической принадлежности попадающих на записи людей для усиления контроля за мигрантами. Подобная инициатива подверглась критике. В начале марта руководитель фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Александр Шишлов направил запрос вице-губернатору Петербурга Валерию Москаленко, где выразил мнение, что такие меры могут нарушать гарантированное Конституцией РФ равенство прав и свобод человека и гражданина.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Ксении Горячевой