Александра* и Лидию Невзоровых* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил журналиста Александра Невзорова* и его жену Лидию* в перечень террористов и экстремистов как объединение, сообщил 19 марта ТАСС. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

В июле 2024 года Петербургский суд запретил в России деятельность объединения, в котором состоят супруги Александр* и Лидия Невзоровы*. Объединение объявили экстремистским. Оставшееся в России имущество супругов, включая три земельных участка, два дома и 25% уставного капитала ООО "Питер-Технопроект-Новые ресурсы", обратили в доход государства.

В декабре 2024 года Приморский районный суд также признал недействительным договор о продаже земельного участка на Новоцентральной улице в поселке Лисий Нос и жилого дома Лидии Невзоровой* ее матери Наталии Колесниковой. Они также были зачислены на баланс Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В феврале 2025 года суд обратил в собственность государства и квартиру Колесниковой, которую она выкупила у дочери.

*Александр и Лидия Невзоровы признаны участниками экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в РФ; Росфинмониторинг внес объединение Александра и Лидии Невзоровых в список экстремистов и террористов; Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов

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