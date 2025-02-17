Суд удовлетворил иск прокуратуры по делу о квартире тещи Невзорова*

Петроградский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительным факта продажи квартиры, принадлежащей теще публициста Александра Невзорова*, сообщила 17 февраля глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Ответчиками по делу выступали владелица недвижимости Наталия Колесникова и ее дочь Лидия Невзорова*.

"Суд иск удовлетворил", — написала Лебедева в своем Telegram-канале.

В ноябре 2024 года суд арестовал квартиру в качестве обеспечительной меры по иску. Прокуратура добивалась признания мнимой сделки по купле-продаже недвижимости, в соответствии с которой Невзорова* передала ее Колесниковой. Также надзорное ведомство требовало обратить жилье в собственность государства.

В декабре Приморский районный суд обратил в собственность государства земельный участок и дом Колесниковой, расположенный в поселке Лисий Нос. Прокуратура посчитала, что сделка по продаже земли была проведена незаконно.

В июле 2024 года суд запретил деятельность в России экстремистского объединения, в котором состоят супруги Невзоровы*. Они пытались оспорить вынесенное решение, но безуспешно.

*Александр и Лидия Невзоровы признаны участниками экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в РФ; Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру