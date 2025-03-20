Роскомнадзор: сбои российских сервисов связаны с иностранными серверами

Проблемы в работе российских сервисов обусловлены использованием зарубежных серверов, сообщил 20 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

По словам ведомства, сбои фиксируются именно на иностранной инфраструктуре. Чтобы предотвратить неполадки, Роскомнадзор рекомендовал российским организациям переходить на отечественного сервера.

"Рекомендуем отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров", - приводит цитату ведомства ТАСС.

В четверг пользователи Рунета сообщали о массовых сбоях в работе сервисов и операторов связи МТС, "Теле2", "Мегафон" и "Билайн".

Отметим, что несколько дней назад некоторые пользователи приложения "Подорожник" не могли оплатить проезд. В пресс-службе комитета по транспорту Петербурга заявили, что сервис был подвергнут атаке. Некоторые петербуржцы до сих пор сообщают о неполадках в работе приложения.

Периодически появляется информация о сбоях в работе российских сервисов, в том числе государственных. Так, в начале марта пользователи столкнулись с трудностями при попытке доступа к онлайн-сервисам Министерства внутренних дел РФ. В январе 2025 года произошли массовые неполадки в работе сайтов с доменами .рф и .ru. Недоступными стали сервисы банков, "Яндекса", "Ростелекома, "Дом.ру", "Вконтакте", а также маркетплейсы и мессенджеры.

Анастасия Луценко, фото: pixabay