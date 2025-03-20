"Алые паруса" в этом году пройдут 28 июня

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил дату проведения праздника выпускников "Алые паруса" в 2025 году, сообщил он в своем Telegram-канале. В этом году мероприятие состоится 28 июня.

"Любимый петербуржцами праздник выпускников "Алые паруса" пройдёт в этом году 28 июня. Начинаем подготовку к одному из самых зрелищных мероприятий в Петербурге", - написал губернатор.

В прошлом году "Алые паруса" прошли также 28 июня. Отметим, что тогда дату объявили только в конце апреля.

На "Алые паруса" в 2024 году было выпущено 130 тысяч билетов. Праздник посетили школьники из 16 государств и 38 регионов России. Мероприятие транслировалось на телевидение и в интернете, всего его посмотрели почти 37 млн человек.

Добавим, что из-за проведения "Алых парусов" Эрмитаж недополучил 5 млн рублей, а Невский экологический оператор вывез 10 тонн мусора после праздника.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру