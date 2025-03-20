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Новости 16:19

Беглов вновь предупредил об аферистах, использующих его имя

фото ЗакС политика Беглов вновь предупредил об аферистах, использующих его имя

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о новой волне активности мошенников, рассылающих фальшивые приглашения на якобы видеоконференцию с главой города, сообщила 20 марта пресс-служба Смольного.

"Сейчас рассылают фейковые приглашения якобы на личную беседу с губернатором в формате видеоконференции. Хочу заверить, что ни я, ни члены правительства, ни сотрудники моего аппарата на личную видеобеседу никого не приглашают. Подобные сообщения — грубая и наглая фальшивка, направленная на подрыв доверия к органам власти", - заявил Беглов. 

Он призвал петербуржцев быть бдительными и доверять только официальным источникам информации. 

С похожими случаями мошенничества Смольный сталкивался осенью 2024 года. Тогда губернатор также предупреждал, что не имеет отношения к рассылке фальшивых приглашений на беседу с ним.

Не раз становились жертвами аферистов и депутаты Законодательного собрания Петербурга. В марте неизвестные рассылали сообщения якобы от имени лидера фракции "Единая Россия" Павла Крупника. В конце февраля о мошенниках, которые используют похожую схему, рассказала лидер фракции КПРФ Ирина Иванова. Жаловались на фейковые рассылки от их имени также депутаты Павел Иткин и Константин Чебыкин

фото ЗАКС.Ру


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