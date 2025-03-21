Главу МИД Лаврова наградили орденами Андрея Первозванного и Александра Невского

Президент России Владимир Путин 21 марта издал указ о награждении министра иностранных дел Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного в честь 75-летия чиновника. Это высшая государственная награда в России.

Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования. Как отмечается в документе, Лавров был удостоен награды за "выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность".

В свою очередь, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил министру орден Александра Невского за его вклад в развитие отношений между церковью и государством. Об этом глава РПЦ сообщил в своем официальном поздравлении Лаврова с 75-летием.

"Особую признательность хотел бы выразить Вам за многолетнее и плодотворное сотрудничество Министерства иностранных дел Российской Федерации с Русской Православной Церковью. Надеюсь, что наше взаимодействие будет и впредь способствовать укреплению подлинного суверенитета страны и упрочению ее лидерских позиций в мире, сплочению народа, созиданию спокойной и благополучной жизни сограждан", - отмечается в послании.

Губернатор Петербурга Александр Беглов также поздравил министра иностранных дел. Он отмечает, что Лавров преданно служит России, отстаивая ее интересы и выстраивая отношения с дружественными странами. Беглов подчеркнул, что Лавров вносит большой вклад в продолжение традиций российской дипломатии, в основе которых лежат твердость и непреклонность в защите Родины.

"Благодарю Вас за внимание к нашему городу, за укрепление статуса Петербурга как крупного центра международного сотрудничества", - подчеркивает Беглов в своем поздравлении.

Отметим, что Лавров возглавляет МИД с 2004 года. В ведомстве он трудится уже более 50 лет – с 1972 года. За время своей карьеры работал в посольстве СССР в Шри-Ланке, постоянном представительстве СССР при ООН. Занимал пост замминистра иностранных дел России с 1992 по 1994 год, после чего в течение 10 лет был постоянным представителем РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН.

Анастасия Луценко, фото: сайт Кремля