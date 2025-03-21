Минюст признал иноагентами экс-басиста "Короля и Шута" и режиссера Вырыпаева*

Реестр иностранных агентов стал больше на 6 новых позиций 21 марта, следует из информации на сайте ведомства.

Министерство юстиции внесло в список журналисток из Абхазии Низфу Аршба* и Изиду Чаниа**, музыканта Александра "Балу" Балунова***, режиссера Ивана Вырыпаева****, уличного художника Станислава Комиссарова (Слава ПТРК)****** и писателя Михаила Шишкина*******.

Всем вышеперечисленным Минюст вменяет создание и распространение материалов иноагентов и фейков о российской власти.

По версии Минюста, журналистки Низфа Аршба* и Изида Чаниа** также распространяли недостоверную информацию о российской избирательной системе. Также основаниями для включения в реестр стало то, что Аршба* является учредителем и руководителем иностранного издания, а Чаниа** сотрудничает с сетевым ресурсом, связанным с нежелательной иностранной организацией.

Эск-басисту и сооснователю группы "Король и Шут" Александру "Балу" Балунову*** и режиссеру Ивану Вырыпаеву**** Минюст вменяет дискредитацию армии и высказывания против СВО. Про Вырыпаева**** также добавили, что он является совладельцем иностранный организаций.

Уличный художник Станислав Комиссаров*****, по версии ведомства, также выступал против СВО. Писателю Михаилу Шишкину******, помимо распространения материалов иноагентов и фейков, вменяют, что он "отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией".

В заявлении Минюста также отметили, что из реестра была исключена красноярская общественная организация "Мы против СПИДа"******* в связи с ее ликвидацией. Она была в списке иноагентов с декабря 2020 года.

* Минюст внес Низфу Аршба в реестр иноагентов

** Минюст внес Изиду Чаниа в реестр иноагентов

*** Минюст внес Александра "Балу" Балунова в реестр иноагентов

**** Минюст внес Ивана Вырыпаева в реестр иноагентов

***** Минюст внес Станислава Комиссарова (Слава ПТРК) в реестр иноагентов

******Минюст внес Михаила Шишкина в реестр иноагентов

*******Минюст внес организацию "Мы против СПИДа" в реестр иноагентов 25.12.2020; Минюст исключил "Мы против СПИДа" из реестра иноагентов 21.03.2025

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру