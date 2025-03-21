Беглов и Цивилева обсудили вопросы помощи участникам СВО

Губернатор Александр Беглов провел рабочую встречу с заместителем министра обороны, главой фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой, сообщили 21 марта в Смольном. Общение состоялось на площадке пансиона воспитанниц Минобороны в Петроградском районе.

Беглов поблагодарил Цивилеву за работу возглавляемого ей фонда и, в свою очередь, заявил, что в Петербурге "создана эффективная социальная структура для участников СВО и членов их семей". Он перечислил меры поддержки, предоставляемые городом, от бесплатного питания в школах для детей до закрепления социального участкового за каждой такой семьей. Также он поведал, что в стационарах Северной столицы открыты 2,5 тысячи коек для лечения и реабилитации участников СВО.

Цивилева в ответ похвалила поставленную в городе работу по поддержке семей бойцов. "Санкт‑Петербург является одним из флагманов, где наиболее развиты меры социальной поддержки. Они представлены в большом объеме и очень широко", — приводит ее слова пресс-служба Смольного.

В своем выступлении перед воспитанницами пансиона Беглов назвал Россию "защитницей культуры европейских народов" и добавил, что "в блокадном Ленинграде звучали произведения Баха, Брамса, Бетховена". При этом он обвинил "бывших западных партнеров" в стремлении "отменить" русскую культуру.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного