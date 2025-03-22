В подмосковном Красногорске открыли мемориал в память о жертвах теракта в "Крокусе"

Напротив концертного зала и второго павильона "Крокус Экспо" в Красногорске 22 марта открыли мемориал в память о жертвах произошедшего год назад теракта, сообщил ТАСС. Церемония открытия монумента началась с минуты молчания.

Губернатор Московской области Алексей Воробьев обратился к пришедшим почтить память погибших.

"Дорогие друзья, члены семей, дорогие наши жители, неравнодушные люди, все, кто собрался сегодня здесь в этот очень тяжелый трагический день, год назад, 22 марта, здесь произошла ужасная трагедия. Миллионы людей во всем мире стали свидетелями жестокости, бесчеловечности и ужасного преступления. Здесь, в этом зале, оказались семьи со своими детьми, близкими, женами, родными. Они столкнулись с чудовищной жестокостью и варварством", - произнес глава области.

Жители Московской области несут к мемориалу цветы, венки и фотографии погибших. На расположенных рядом с памятником зданиях выведены проекции с изображением летящих журавлей.

Сегодня в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" обращения опубликовали также губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер городского Законодательного собрания Александр Бельский. "Над этой болью время не властно. Мы никогда не забудем погибших. И глубоко скорбим с каждым, в чью семью пришло горе. Виновные обязательно будут наказаны", - написал Бельский.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел 22 марта 2024 года перед концертом петербургской группы "Пикник". Группа вооруженных людей устроила стрельбу, в результате произошедшего погибли 145 человек и еще 551 человек пострадал.

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