Комиссия ЗакСа предложила ввести стандарты перевода и транслитерации топонимов

Правила транслитерации и перевода топонимов Петербурга стали предметом обсуждения постоянной комиссии Законодательного собрания по транспорту и транспортной инфраструктуре, сообщила пресс-служба городского парламента 24 марта. Вопросы парламентариев возникли к тому, как представлены наименования городских объектов на указателях, общественном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры.

На заседании выступил глава комиссии Алексей Цивилев, который напомнил о случаях искажения названий улиц в надписях на остановочных павильонах и на табличках в наземном транспорте. Подобные ситуации свидетельствуют об отсутствии единого стандарта написания топонимов, полагает он.

"Тема простая, но почему-то у нас в городе она недоработана. Где-то пишут "street", где-то "улица". Где-то переводят название на иностранный язык, а где-то делают транслитерацию", — высказался Цивилев.

Депутат отметил, что в Петербурге существуют регулирующие этот вопрос нормативные акты, однако порядка здесь он пока не наблюдает.

Представитель ГКУ "Организатор перевозок" поведал, что в 2024 году из общего количества топонимов и наименований 1,8 % пришлось на выявленные случаи ошибок. Неверные названия подлежат исправлению, однако члены комиссии нашли это недостаточным.

В итоге комиссия предложила создать единые правила написания, перевода и транслитерации топонимов, а заодно утвердить правила транслитерации с учетом международного опыта и рекомендаций. Свои соображения они изложили в обращении на имя вице-губернатора Кирилла Полякова. Участвовавшие в заседании члены Молодежного парламента вызвались привлечь к работе иностранных студентов.

Также 24 марта состоялось заседание рабочей группы при бюджетно-финансовом комитете по вопросу о так называемых "наливайках". Участники встречи обсудили законопроект по урегулированию ночной торговли алкоголем в заведениях общепита, а также дополнили документ новыми предложениями.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Заксобрания