После рейда при участии Росгвардии в военкомате оказались 25 человек

Сотрудники ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти оказали силовую поддержку в проведении рейда по поиску лиц, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет, сообщила пресс-служба ведомства 26 марта. В итоге в военкомат доставили 25 человек.

Проверка прошла на территории продуктовой базы в Калининском районе. В рейде также участвовали следователи военного следственного управления СК России по Ленинградскому военному округу и представили военкомата и военной полиции. В общей сложности были проверены более 150 человек.

В отношении 25 лиц, доставленных в военкомат, решается вопрос о постановке на воинский учет. Им также разъяснили порядок заключения контракта на военную службу с Министерством обороны.

Напомним, что по итогам масштабного рейда на Апраксином дворе, прошедшем 20 марта, повестки в военкомат были вручены 33 лицам, получившим российское гражданство, но не вставшим на воинский учет.

В январе ЗАКС.Ру писал, что в 2024 году 42 человека лишились приобретенного гражданства из-за уклонения от постановки на воинский учет. Закон, позволяющий лишать приобретенного гражданства, был принят в августе 2024 года.

Анастасия Луценко, фото: скриншот публикации из Telegram-канала Росгвардии