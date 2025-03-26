Роскомнадзор связал неполадки в работе СБП со сбоями на инфраструктуре НСПК

Проблемы с оплатой через систему быстрых платежей (СБП) связаны с неполадками в инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщила пресс-служба Роскомнадзора ТАСС 26 марта. Жалобы на сбои в работе сервиса появились утром 26 марта.

Резкое увеличение количества сообщений пользователей о проблемах с оплатой через СБП зафиксировал центр мониторинга и управления связи общего пользования, находящийся в ведении Роскомнадзора. Они начали поступать около 10 утра по московскому времени.

"Проблема была связана со сбоем на инфраструктуре НСПК. С 11:30 сервис восстанавливает работоспособность", - цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

20 марта ЗАКС.Ру писал о сбоях в работе сервисов и операторов связи МТС, "Теле2", "Мегафон" и "Билайн". Тогда Роскомнадзор объяснил неполадки использованием зарубежных серверов и призвал российские организации переходить на отечественные серверы.

Также в начале марта у пользователей Рунета возникали трудности при попытке доступа к онлайн-сервисам Министерства внутренних дел РФ. До этого, в январе 2025 года, сбои произошли в работе сайтов с доменами .рф и .ru. Тогда недоступными для пользователей оказались сервисы банков, "Яндекса", "Ростелекома, "Дом.ру", "ВКонтакте", а также маркетплейсы и мессенджеры.

Анастасия Луценко, фото: pixabay