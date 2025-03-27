Итальянский холдинг Ariston собирается вернуться в Россию

Ariston Holding N.V. возвращает в свое владение и под собственный операционный контроль российскую дочку компании ООО "Аристон Термо Русь", говорится в пресс-релизе компании 27 марта. Днем ранее, 26 марта, президент России Владимир Путин отменил внешнее управление компании.

"Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего нашей российской дочерней компании. <…> Мы намерены возобновить деятельность с нашим российским местным руководством, полностью соблюдая существующие санкции, и продолжить наше наследие в стране", - приводят цитату исполнительного председателя Ariston Group Паоло Мерлони в пресс-релизе.

В заявлении компании также отмечается, что совет директоров намерен пересмотреть принятое 1 августа 2024 года решение о деконсолидации своей российской "дочки" в России и учете связанных с этим убытков. За несколько месяцев до этого, в апреле, президент России передал "Аристон Термо Русь" во временное управление дочерней компании "Газпрома" — АО "Газпром бытовые системы".

"Аристон Термо Русь" присутствует в России уже около полувека. Головной офис компании расположен в Москве, а производство осуществляется на территории Ленинградской области. Российский филиал Ariston был зарегистрирован в 2002 году во Всеволожске. Компания занимается "производством бытовых электрических приборов и реализацией приобретенных бытовых электрических и газовых приборов".

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 18 марта Владимир Путин заявил, что государству известно о намерениях иностранных компаний вернуться на российский рынок. В связи с этим он попросил правительство следить за сделками по их возвращению.

О планах западных компаний восстановить свою деятельности в России заговорили после телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом 12 февраля. Через несколько дней после звонка пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о подобных планах.

Анастасия Луценко, фото: unsplash